Москва, 31 марта 2020, 10:22 — REGNUM Всероссийский народный фронт открыл штаб поддержки малого и среднего бизнеса. Так в ОНФ отреагировали на большое количество обращений предпринимателей на горячую линию. В приложении «ОНФ. Помощь» создана специальная кнопка, а также разработан чат-бот.
С помощью созданных компанией «Метабот» при поддержке ОНФ сервисов предприниматели могут сообщить о своей проблеме, возникшей в связи с мерами, предпринятыми против распространения коронавируса, а также предложить власти пути решения. ОНФ и партнеры, в числе которых московское общество оценщиков «Кредитный правозащитник», Национальная юридическая служба «Амулекс», Ассоциация юристов России, ООО «Патронус», предоставляют квалифицированных консультантов, которые дадут юридические или экономические рекомендации, объяснят возможности применения правовых актов, выпущенных в связи с ситуацией в стране. Также эксперты донесут предложения предпринимателей до должностных лиц, от которых зависит реализация этих инициатив.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОНФ уже представлял президенту РФ Владимиру Путину предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, а также направил премьер-министру Правительства РФ Михаилу Мишустину соответствующее письмо.
Ряд мер, сформулированных экспертами Народного фронта, уже Принят правительством и Центробанком, а некоторые другие находятся в проработке.