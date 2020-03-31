Москва, , 10:22 — REGNUM Всероссийский народный фронт открыл штаб поддержки малого и среднего бизнеса. Так в ОНФ отреагировали на большое количество обращений предпринимателей на горячую линию. В приложении «ОНФ. Помощь» создана специальная кнопка, а также разработан чат-бот.

«Малый и средний бизнес обеспечивает общество рабочими местами, поддерживает благотворительные фонды и НКО. Бизнес может быть и маленький — пекарня у дома, обувная мастерская, но в общей массе — это сердце экономики нашей страны, — заявила член штаба, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, — Мы хотим помочь, хотим собрать все головные боли отчаявшихся в кризисной ситуации предпринимателей, и так как причина у этих болей одна, то и решение нужно системное. Видим смысл нашего штаба в том, чтобы катализировать правильные действия в отношении предпринимателей, в том числе действия власти».

С помощью созданных компанией «Метабот» при поддержке ОНФ сервисов предприниматели могут сообщить о своей проблеме, возникшей в связи с мерами, предпринятыми против распространения коронавируса, а также предложить власти пути решения. ОНФ и партнеры, в числе которых московское общество оценщиков «Кредитный правозащитник», Национальная юридическая служба «Амулекс», Ассоциация юристов России, ООО «Патронус», предоставляют квалифицированных консультантов, которые дадут юридические или экономические рекомендации, объяснят возможности применения правовых актов, выпущенных в связи с ситуацией в стране. Также эксперты донесут предложения предпринимателей до должностных лиц, от которых зависит реализация этих инициатив.

«Очевидно, что в сложившейся обстановке малый бизнес — это слабое звено. Поэтому ОНФ не мог остаться равнодушным к проблемам предпринимательского сообщества, — рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто, — Когда по всем нашим каналам, в том числе через сети, стали поступать обращения от предпринимателей, мы поняли, что нужно объединить ресурсы ОНФ и направить их на помощь малому и среднему бизнесу. На сайте ОНФ открыта страница с новостями и документами, касающимися налоговых, кредитных и прочих изменений в период пандемии. В приложение «ОНФ. Помощь» и новый чат-бот уже пошли первые заявки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОНФ уже представлял президенту РФ Владимиру Путину предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, а также направил премьер-министру Правительства РФ Михаилу Мишустину соответствующее письмо.

Ряд мер, сформулированных экспертами Народного фронта, уже Принят правительством и Центробанком, а некоторые другие находятся в проработке.