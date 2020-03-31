Симферополь, 31 марта 2020, 10:25 — REGNUM В Крыму зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта на заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе заражены короновирусной инфекцией 21 человек.
Читайте также: В Крыму проверяют медиков, контактировавших с больным COVID-19 врачом
Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольцам могут запретить покидать дома без спецпропусков