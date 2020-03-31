Симферополь, , 10:25 — REGNUM В Крыму зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта на заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас зафиксирован ещё один заболевший. Это второй внутренний случай, все остальные были привозные. Последние — это врач частной клиники и член семьи врача», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе заражены короновирусной инфекцией 21 человек.

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