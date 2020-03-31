Аккра, , 10:24 — REGNUM В понедельник, 30 марта, в Гане начали реализацию постановления о двухнедельном закрытии трех крупнейших городов страны — Аккры, Темы и Кумаси, которые были определены экспертами как зоны, наиболее подверженные распространению коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил о закрытии в пятницу, 27 марта, отметив, что данные меры помогут предотвратить дальнейшее распространение вируса и окажут поддержку операции по отслеживанию людей, которые были в контакте с заболевшими COVID-19.

Как отмечают репортеры, данное распоряжение вызвало массовый отток людей из трех городов на выходных. Это, в свою очередь, вызвало серьезную обеспокоенность по поводу возможности распространения заболевания в других частях страны.

Теперь в трех крупнейших городах Ганы на улицу могут выходить только люди, предоставляющие стратегически важные услуги, такие как медицинские работники, некоторые ключевые государственные чиновники и поставщики продуктов питания.

Жителям пострадавших городов также будет разрешено выходить на улицу, чтобы купить еду.

Более 35 000 полицейских и военнослужащих были направлены в города для обеспечения выполнения директив правительства.

Границы Ганы остаются закрытыми. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 150 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, пять из которых — с летальным исходом.