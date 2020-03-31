Камышин, Волгоградская область, , 10:21 — REGNUM Канал сбыта наркотиков пресекли полицейские в городе Камышине Волгоградской области. У двух местных жителей изъяли синтетическое средство, которого хватило бы на приготовление 800 разовых доз, сообщили 31 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По подозрению в сбыте оптовых партий сильнодействующих наркотических средств задержаны 41-летний камышинец и его 39-летний знакомый. С декабря 2019 года по март 2020 года они распределяли наркотики по тайникам-закладкам. Торговлю вели через различные мессенджеры и интернет-каналы, покупателям в зашифрованных сообщениях сообщали координаты тайников. Деньги за товар поступали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

В гараже и автомобиле подозреваемых, а также в тайниках полицейские изъяли синтетическое наркотическое средство. По заключению экспертов смесь содержала производные N-метилэфедрона, количества которого хватило бы для приготовления порядка 800 разовых доз.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.