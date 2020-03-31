Сухум, , 10:16 — REGNUM Смена КПП «Псоу» абхазо-российской границы 30 марта изолирована после того, как выяснилось, что она контактировала с женщиной, зараженной коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

В Грузии ранее СМИ сообщили, что с территории Абхазии прибыла женщина, у которой впоследствии было обнаружено заболевание COVID-19. Выяснилось, что она до этого побывала в России.

«Все лица, которые вчера дежурили на границе, отправлены на самоизоляцию с обязательным подтверждением состояния своего здоровья», — сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Она также рассказала, что предварительным данным, заболевшая пересекла границу на автомобиле. У всех, кто проезжает через границу замеряется температура, но у нее не было выявлено отклонений. По словам Скорик, родственники, которые были в машине с заболевшей, будут отправлены в строгий карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии сообщили, что прибывшая из Абхазии женщина является гражданкой Грузии. Она прилетела в Адлер на самолете из Москвы, после чего на машине доехала до границы с Грузией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии выявили коронавирус у женщины, прибывшей из РФ