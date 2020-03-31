31 марта 2020 | Время чтения 2 мин

В феврале этого года сообщалось о запуске электронного родового сертификата. Данная инициатива прозвучала в конце 2018 года. Тогда ТАСС сообщал, что 50% медицинских учреждений страны уже подключены к электронному документообороту, была запущена возможность получения больничного листа в электронном виде. В 2019 году Фонд социального страхования (ФСС) планировал запустить в нескольких субъектах Российской Федерации проект перехода от бумажного варианта родового сертификата к электронному.

Галина Смирнова, , 10:12 — REGNUM В феврале этого года сообщалось о запуске электронного родового сертификата. Данная инициатива прозвучала в конце 2018 года. Тогда ТАСС сообщал, что 50% медицинских учреждений страны уже подключены к электронному документообороту, была запущена возможность получения больничного листа в электронном виде. В 2019 году Фонд социального страхования (ФСС) планировал запустить в нескольких субъектах Российской Федерации проект перехода от бумажного варианта родового сертификата к электронному.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках родового сертификата Фонд социального страхования оплачивает медицинские услуги, предоставляемые будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами в период родов и послеродовой период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. И если раньше родовой сертификат нужно было предоставлять в медицинские учреждения в бумажном виде, то теперь он, соответственно, будет предоставляться в электронном.

По словам главы Минтруда России Антона Котякова, приведенным в официальном пресс-релизе ведомства в феврале этого года, «пилотный проект будет проведен в 2020 году в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем проект будет распространен на все субъекты Российской Федерации».

Отметим, что чиновник говорил о том, что доступ к Единой информационной системе ФСС позволит органам исполнительной власти регионов осуществлять дополнительный контроль при оказании государственных услуг, проводя проверку документов по двум источникам — от учреждений здравоохранения и из данной информационной системы.

Между тем в условиях коронавирусной пандемии, расползающейся по России, мы как-то совсем забыли о наших беременных женщинах. Жизнь не остановилась, и женщины, вынашивающие сегодня детей, должны быть защищены от угрозы заражения вирусом. А потому можно было бы ускорить внедрение цифровых родовых сертификатов по всей стране.

Кроме того, всем известно, чтобы получить сертификат, женщинам необходимо встать на учет в женских консультациях, что, в свою очередь, подразумевает довольно частые походы по поликлиникам, обязательное прохождение различных обследований. Понятно, что в сегодняшних условиях посещение поликлиник сопряжено с риском заражения вирусом. В этой связи, может быть, стоит подумать над тем, как минимизировать количество обследований беременных женщин, во всяком случае, если они сами чувствуют себя неплохо, и уж тем более не нагружать их этими обследованиями только лишь ради получения сертификата?