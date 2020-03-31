Киев, , 10:14 — REGNUM По состоянию на утро 31 марта 2020 года на Украине выявлены 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья при минздраве Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Инфекция выявлена в 23 областях страны. Лидерами остаются Киев и область — 159 случаев и Черновицкая область — 90 случаев.

«Всего зафиксированы 13 смертей от COVID-19 на Украине. В общем восемь человек уже выздоровели, из них двое детей» — сказано в сообщении.

С начала года Центр общественного здоровья получил 2642 подозрения на коронавирусную инфекцию, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение 2−3 месяцев карантинные меры на Украине будут существенно ослаблены.

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