Токио, , 10:07 — REGNUM Nintendo планирует выпустить множество новых игр в честь 35-летней годовщины франшизы Super Mario Bros. Об этом 30 марта сообщил портал VGC.

Компания может выпустить на Nintendo Switch ремастеры наиболее популярных игр о Марио. Например, Super Mario 64 (1997 год), Super Mario Sunshine (2002 год) и Super Mario Galaxy (2007 год).

Изначально празднование 35-летней годовщины Super Mario Bros. должно было произойти на международной игровой выставке E3 2020 года. Однако это событие было перенесено на неопределённый срок после отмены мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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