Барнаул, , 10:06 — REGNUM По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, под медицинским наблюдением в регионе находилось 4009 прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Это на 172 человека больше, чем днём ранее, 30 марта. Снято с наблюдения 966 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Алтайском крае был зарегистрировано второй официально подтверждённый случай заражения коронавирусом. COVID-19 выявили к мужа женщины, вернувшейся 20 марта в Барнаул из Доминиканской Республики.

Женщина по приезду самоизолировалась, а её супруг посчитал себя здоровым и больше недели ходил на работу. Теперь семейная пара госпитализирована в инфекционное отделение барнаульской больницы. Соответствующим службам и ведомства предстоит проверить всех контактировавших с заболевшими граждан.

Читайте также: Как на Алтае чуть не проворонили COVID-19

Читайте также: На Алтае подтверждён второй случай заражения COVID-19