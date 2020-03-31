Детройт, США, , 10:04 — REGNUM Из-за пандемии нового коронавируса Международный автосалон в Детройте (NAIAS) перенесён на июнь 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте автосалона.

По последним данным, площадку, на которой планировали провести автовыставку (культурный центр TCF), отдадут под временный полевой госпиталь для заражённых новым коронавирусом COVID-2019.

Отмечается, что в этом году автомобильный салон должен был впервые пройти вне помещений на свежем воздухе вдоль набережной и центральной площади города. Мероприятие включает в себя тест-драйвы, демонстрации новых технологий и Motor Bella — предварительный фестиваль итальянских и английских машин.

«Здоровье и благополучие граждан Детройта и Мичигана имеют первостепенное значение для нас. Культурный центр TCF сейчас принимает на себя более ответственную функцию полевого госпиталя», — заявил исполнительный директор NAIAS Род Альбертс.

Напомним, в Детройте выявлено наибольшее количество положительных случаев заражения новым коронавирусом в штате Мичиган. Всего в этом американском городе зафиксировано 1377 инфицированных COVID-2019.

Читайте также: 36% жителей США ждут отмены ограничений в ближайшие недели — опрос