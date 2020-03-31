Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM В Казахстане скончался 50-летний пациент с коронавирусом, сообщила 31 марта руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге.

По её словам, мужчину госпитализировали 21 марта. Однако он длительное время болел до обращения за помощью. Кисикова отметила, что работа пациента была связана с частными командировками.

Медики выявили 31 человека, которые контактировали с мужчиной. Все они были госпитализированы. Позднее у двух членом семьи обнаружили вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Казахстане выявлено 325 случаев заражения коронавирусом.

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