Токио, , 09:47 — REGNUM Бывший генеральный директор Platinum Games Тацуя Минами вместе со своей новой студией M-Two работает над «новым ремейком для Capcom». Об этом 30 марта сообщил портал VGC.

Как оказалось, студия состоит из бывших сотрудников Platinum Games и Capcom. Вместе они также помогали последней разрабатывать ремейк Resident Evil 3.

Напомним, релиз ремейка Resident Evil 3 состоится 3 апреля 2020 года. Оригинальная игра вышла в 1999 году.

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