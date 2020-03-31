Калуга, , 10:56 — REGNUM Полицейские Калужской области активно проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Стражи порядка организуют беседы с жителями, чтобы те не забывали соблюдать карантинные мероприятия и режим самоизоляции. Особое внимание уделяется калужанам, недавно прибывшим из-за рубежа. Если эти лица отсутствуют по месту регистрации, полицейские уточняют у родственников информацию об их фактическом месте проживания и встречаются с ними. Одновременно в рамках мероприятия сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних навестили своих подопечных. Инспекторы беседуют с детьми и их родителями, подробно разъясняя необходимость соблюдения санитарных мер безопасности. Несовершеннолетним рекомендовано на период школьного дистанционного обучения находиться дома и ограничить контакты со сверстниками.

Напомним, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в связи с ростом числа граждан, прибывающих в регион, принял решение об ограничении перемещения жителей с 31 марта.

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