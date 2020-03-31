Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии 31 марта. Об этом сообщается на специализированном сайте Stopcov.ge.

По данным на начало дня, число заболевших COVID-19 в стране выросло на пять человек. Всего выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них вылечились 21 пациент. Кроме того, в карантине находится 4 995 человек, а в стационаре — 278.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 30 марта трижды менялись данные о числе заболевших COVID-19 в Грузии. В общей сложности было выявлено 12 случаев заболевания. С 31 марта в стране введен карантин. Объявлен комендантский час с 21:00 до 6:00.

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