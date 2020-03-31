Иркутск, , 09:44 — REGNUM В Иркутскую область, где накануне, 30 марта, выявлен уже третий заразившийся коронавирусной инфекцией, в ближайшее время прибудет большая партия защитных масок. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, пока это 290 тысяч штук, но уже к 4 апреля в Приангарье должны доставить ещё 692 тысяч защитных масок, а затем будет заказана партия из 500 тысяч штук.

Сообщается, что большая их часть будет распределена между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения.

«Мы все должны понимать: приоритет при распределении масок — лечебным учреждениям и пожилым людям», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вначале COVID-19 был выявлен у мужчины, вернувшегося в Иркутск из Испании. Затем появилась информация, что коронавирусом заразилась 62-летняя женщина, побывавшая в Арабских Эмиратах. В третьем случае заболел мужчина, поступивший в стационар с подозрением на пневмонию. С 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

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