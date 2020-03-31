Сан-Франциско, США, , 09:42 — REGNUM Новое обновление для Pokemon GO позволит геймерам участвовать в рейдах (сражениях с особенно сильными покемонами, рассчитанными на нескольких игроков) не выходя из дома. Об этом 30 марта сообщил портал Eurogamer.

Таким образом разработчики пытаются поддержать игроков, вынужденных уйти на карантин во время бушующей пандемии коронавируса. Сообщается также, что геймеры получат «удалённый доступ» ко всем внутриигровым праздникам.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймеры должны перемещаться по реальному миру и ловить покемонов при помощи своего смартфона.

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