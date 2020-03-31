Махачкала, , 09:44 — REGNUM Число жителей Дагестана с подтвержденным диагнозом COVID-19 по состоянию на утро 31 марта достигло тринадцати, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. За минувшие сутки в республике зарегистрировано девять новых случаев заражения.

Всего в Дагестане на наличие коронавируса в лаборатории обследованы более 1,2 тыс. жителей. Первичные тесты оказались положительными у 28 человек. В настоящее время еще 14 биоматериалов находятся на исследовании в Москве.

На карантине в Дагестане находятся 854 человека, в том числе 12 граждан старше 65 лет. Отметим, что республика пока не перешла на режим самоизоляции, который уже введен в ряде субъектов России.