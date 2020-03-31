Тбилиси, , 10:09 — REGNUM У женщины, прибывшей в Грузию из Абхазии через Россию, выявлен коронавирус. Об этом 30 марта заявил государственный уполномоченный в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия Александра Моцерелия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Это наша гражданка, которая прилетела из Москвы в Адлер, приехала на автомобиле до села Саберио и затем доставлена из этого села нашими медиками на машине скорой помощи», — рассказал Моцерелия.

Он также сообщил, что заболевшая COVID-19 женщина госпитализирована в городе Зугдиди. Ей назначено лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абхазии опровергли сообщения о переправке в Грузию женщины с симптомами коронавируса. Там опирались на данные пограничной службы, которые сообщили, что абхазо-грузинскую границу никто не пересекал.

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