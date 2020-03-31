Париж, , 09:35 — REGNUM В Париже решили запретить доступ к некоторым территориям парков «Булонский лес» и «Венсенский лес» из-за слишком большого количества людей, нарушающих правила самоизоляции, сообщает Le Figaro.

«В полном согласии с Анн Идальго, мэром Парижа, глава парижской полиции Дидье Лальман решил запретить доступ к определенным территориям Булонского и Венсенского лесов любому, включая местных жителей», — говорится в заявлении префектуры полиции.

Издание отмечает, что эти леса в Париже, по-прежнему посещаются слишком большим количеством жителей столицы. За прошедшие выходные несколько сотен человек были проверены полицией, почти треть из которых были оштрафованы за несоблюдение мер самоизоляции.

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