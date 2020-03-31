Чита, , 09:35 — REGNUM В связи с введённым режимом полной самоизоляции и ограничительными мероприятиями, которые коснулись, в том числе, предпринимательского сообщества, власти Забайкальского края решили создать специальный штаб по оказанию помощи для решения волнующих забайкальцев вопросов в сфере предпринимательства.

Как сообщает сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, включить в его состав решено представителей органов власти и бизнеса Забайкалья. В постоянном режиме они будут обмениваться информацией, принимать решения, которые позволят улучшить работу предпринимателей.

«Нужно проводить постоянный мониторинг, смотреть, какие издержки и расходы сегодня влияют на устойчивость предприятий, особенно в условиях приостановления работы», — подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в настоящее время в Забайкальском крае не выявлено ни одного заражённого коронавирусом, с 31 марта регион перешёл в режим полной самоизоляции.

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