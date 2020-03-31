Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM Республика Алтай остаётся одним из немногих регионов, где нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на карантине дома остаются более двухсот человек, прибывшие из-за рубежа. Все они здоровы.

Как отмечается, местные лаборатории Роспотребнадзора обеспечены тест-системами и проводят исследования на коронавирусную инфекцию.

«Лабораторно обследовано 510 человек (726 проб). По всем исследованиям результат отрицательный», — отметили в правительстве.

Напомним, власти республики намерены ограничить въезд на территорию республики для туристов предупредительными мерами. Как сообщало ИА REGNUM, в число этих мер входят приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики.

Читайте также: Власти Горного Алтая ограничат въезд туристов в республику