Киев, , 09:33 — REGNUM Ежедневно производители медицинских масок на Украине выдают около 500 тыс. единиц продукции. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 30 марта в эфире телеканала ICTV.

По его словам, две недели назад на встрече с производителями разговор шёл о 460 тыс. масок в день. На сегодняшний день цифра может достигать 800 тыс. масок в день, но это не точная информация.

«Я могу ошибаться. Но точно более полумиллиона масок ежедневно производят наши производители», — добавил премьер-министр Украины.

Он отметил, что производство продолжает расти из-за повышенного спроса, однако масок всё равно не хватает, поэтому их привозят на Украину из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что в ближайшее время правительство Украины определится со сроками проведения карантина. Он добавил, что через 2−3 месяца карантинные меры на Украине будут значительно ослаблены.

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