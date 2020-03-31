Благовещенск, , 09:33 — REGNUM Лицам, находящимся в заключении на территории Амурской области, временно запрещены длительные и краткосрочные свидания с родственниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Приамурью.

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Данная мера будет действовать до особого распоряжения. Ограничения коснулись исправительных колоний № 2, 3, 4 и 8, а также следственного изолятора № 1.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно», —отметили в УФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье были изолированы люди, летевшие одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус.