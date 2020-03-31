Анкара, , 09:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Турции объявили о смерти еще 37 человек от последствий коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщается в заявлении ведомства.

Общее число скончавшихся в стране, таким образом, достигло 168 человек. Также за сутки было зафиксировано еще 1 тыс. 610 случаев инфицирования, общее число зараженных достигло 10 тыс. 827 человек.

Напомним, на сегодняшний день число скончавшихся от коронавируса в мире приближается к 38 тыс. человек, число инфицированных превысило 786 тыс. человек, всего выздоровело свыше 166 тыс. человек.

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