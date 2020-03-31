Магадан, Магаданская область, , 09:29 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов в целях предотвращения распространения коронавируса подписал постановление о самоизоляции по месту проживания или месту пребывания с 31 марта по 5 апреля 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Жителям Колымы необходимо соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров, не покидать без надобности жилище, выгуливать домашних животных и выносить мусор на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома места.

До 5 апреля приостановили работу общепит, магазины непродовольственных товаров, комплексы бытового обслуживания населения, все досуговые и развлекательные организации.

Те, кто прибывает в Магаданскую область должны самоизолироваться на 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае введены дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе, речь идёт о введении режима самоизоляции.