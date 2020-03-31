Москва, , 09:26 — REGNUM Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 70 человек. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы», — цитирует слова вице-мэра оперативный штаб по коронавирусу.

Всего в столице выздоровели от COVID-19 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России подтверждено 1836 случаев коронавируса. Большинство заразившихся проживают в Москве.