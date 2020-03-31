Махачкала, , 09:25 — REGNUM Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал жителей республики в целях недопущения распространения коронавируса отменить все массовые религиозные мероприятия, кроме пятничной молитвы. Обращение опубликовано на сайта Муфтията.

Абдулаев подчеркнул, что для проведения пятничного джума-намаза во всех мечетях должны быть тщательно соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. Верующие должны будут приходить в мечеть на пятничную молитву в медицинских масках, а во время совершения намаза — соблюдать между собой обязательный интервал в полтора метра. При этом время джума-намаза будет максимально сокращено.

Также муфтий Дагестана призвал не приходить на пятничную молитву людей старше 65 лет и несовершеннолетних до 15 лет, а также тех, кто страдает хроническими бронхо-легочными заболеваниями или имеет пониженный иммунитет.

Абдулаев добавил, что в ближайшее время должна состояться встреча с руководителем управления Роспотребнадзора по Дагестану и главным эпидемиологом региона. По ее итогам могут быть внесены дополнительные изменения в указанные рекомендации.