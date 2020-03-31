Магаданская область, , 09:22 — REGNUM Все жители Магаданской области независимо от возраста должны обеспечить самоизоляцию по месту проживания в период с 31 марта по 5 апреля. Такие дополнительные ограничительные меры вводятся в регионе в соответствии с постановлением регионального правительства, подписанным губернатором Колымы Сергеем Носовым.

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Уточняется, что такие меры приняты для предупреждения угрозы распространения в Магаданской области новой коронавирусной инфекции. Так, жителям региона предписано не покидать места проживания, за исключением обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, а также походов в ближайший к дому магазин за продуктами питания и товарами первой необходимости, выгула домашних животных и выноса мусора.

Также, согласно документу, в регионе с 31 марта по 5 апреля 2020 года приостанавливается работа организаций общепита, объектов розничной торговли. Ночных клубов, кинотеатров, детских комнат, парикмахерский, салонов красоты. Исключение составят только продовольственные магазины, а также аптеки.

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В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования в квартирах и помещениях до 50 кв. м одновременно могут находиться не более пяти человек, до 100 кв. м — не более десяти человек, до 200 кв. м — не более 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Магаданской области в режиме самоизоляции находятся 195 человек, вернувшихся из-за границы, за их состоянием ведётся круглосуточное наблюдение. Всего обследовано 416 человек. В одном случае получен первично положительный результат. Женщина в экстренном порядке госпитализирована в инфекционную больницу. Всего в Магаданской области госпитализировано с подозрением на коронавирус восемь человек, в обсервации, как контактные, находятся ещё шесть.