Ташкент, , 09:19 — REGNUM Глава пенсионного фонда Узбекистана Бахром Ашрафханов освобожден от должности, сообщает 31 марта агентство «УзА» со ссылкой на постановление правительства.

Ашрафханов был назначен на эту должность в сентябре 2019 года. Ранее, с 2016 по 2018 год, госслужащий также занимал пост посла Узбекистана в России. О причинах отставки и новом назначении ничего не сообщается.

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году в Ташкенте. В 1990 году окончил Ташкентский политехнический институт, в 1993 году — Ташкентский государственный экономический университет, а в 1994 году — Университет Кентукки (США).