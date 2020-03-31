Москва, , 09:18 — REGNUM Министерство образования и науки РФ приняло решение о переносе сроков вступительных экзаменов из-за коронавирусной инфекции. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил министр Валерий Фальков.

Он отметил, что бюджетные места в вузах будут созданы даже в условиях экономического спада, причём уже в этом году их количество будет увеличено на 34 тыс.

«Стратегию не менять не будем», — сказал Фальков.

Министр привёл демографические показатели, по которым число учеников школ увеличивается.

«Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», — добавил глава министерства.