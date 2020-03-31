Новосибирск, , 09:15 — REGNUM В городской инфекционной клинической больнице №1 Новосибирска в настоящее время работают более 80 врачей. В их числе — врачи-инфекционисты, реаниматологи и лаборанты. Они трудятся круглосуточно.

Отметим, что в инфекционной больнице №1 проходят лечение пациенты с COVID-19.

По официальным данным, которые предоставили в правительстве Новосибирской области, персонал больницы — 525 человек, более 80 врачей направлены на борьбу с коронавирусом. В больнице подготовлен корпус на 120 мест в боксированных палатах — уже заняты 56.

«У нас весь персонал подготовлен, опыт есть. Уже были в Новосибирске неоднократно вспышки различных заболеваний. Это и менингококковая инфекция в 2019 году, и грипп H1N1 в 2009-м, в 2016 году», — отметил врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин.

По словам заместителя главного врача больницы по медицинской части Яны Ульяновой, «ни один из докторов не отказался работать с данной категорией больных, все работают».

«В коллективе у нас все стабильно, паники никакой нет, работа слаженная, всё идёт по плану», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 31 марта, зарегистрировано девять пациентов с COVID-19.

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