Хабаровск, , 09:20 — REGNUM Пациенты с выявленным COVID-19, находившиеся в отделении интенсивной терапии в краевом инфекционном госпитале, идут на поправку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Хабаровского края.

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«Все пациенты с улучшением. В дальнейших мероприятиях интенсивной терапии они больше не нуждаются. Дальнейшее лечение в отделении по основному заболеванию», — сообщили в пресс-службе министерства.

В инфекционном госпитале находятся также 6 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. За сутки у двух пациентов подозрение исключено, они выписаны домой. 29 больных с внебольничной пневмонией выписаны домой с полным выздоровлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три пациента с подтверждённым коронавирусом в Хабаровске были помещены в реанимацию, один находился в тяжелом состоянии.