Пермь, 31 марта 2020, 09:15 — REGNUM В Пермском крае установлен первый случай коронавируса, когда местный житель инфицировался внутри региона в результате контакта с другим зараженным. Подробности сообщил краевой минздрав.
Напомним, за сутки (29 марта) лабораторно подтвердились два новых случай заболевания коронавирусом в Прикамье. Диагноз поставлен двум мужчинам 19 и 67 лет. Парень вернулся домой из Англии, а пожилой мужчина заразился внутри региона.
На 30 марта в Пермском крае выявлено 13 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.