Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве увеличилось число выздоровевших пациентов с коронавирусом. Так, из столичных больниц за прошедшие сутки выписаны ещё 42 человека. Об этом сегодня, 31 марта, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По её словам, выписавшиеся чувствуют себя хорошо.

«Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — уточнила заммэра.

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Ракова выразила надежду, что введённые дополнительные ограничительные меры позволят замедлить прирост заболевших, при этом количество выздоровевших будет только расти.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве более 500 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. Большинство из них соблюдает карантин и все меры предосторожности.

Добавим, что, по последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения новым типом коронавируса. 1226 из них — в Москве.

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