Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Один из медицинских работников в Грузии заразился коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.

Он рассказал, что заболевшая является медсестрой Аджарской инфекционной больницы. Женщина контактировала с зараженным пациентом и обратилась в клинику, когда у неё повысилась температура. Церцвадзе отметил, что состояние у заболевшей COVID-19 не является тяжелым.

Напомним, на утро 31 марта в Грузии известно о 103 заболевших COVID-19. Из них 20 пациентов выздоровели. В карантине находятся 5 114 человек, а 263 — госпитализированы.

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