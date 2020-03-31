Чита, , 09:11 — REGNUM Забайкальский край, где в настоящее время нет ни одного выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией, решился на жёсткие превентивные меры. Согласно постановлению губернатора Александра Осипова, в регионе введены дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе, речь идёт о введении режими самоизоляции. Соответствующее постановление подписано 31 марта.

Согласно данному документу, на период нерабочих дней гражданам (кроме некоторых неотложных случаев) нельзя покидать место жительства и приближаться друг к другу на расстояние ближе 1,5 метра.

Уйти из дома можно, чтобы выгулять питомцев, сходить в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости. В то же время, в торговых залах, вмещающих одновременно более 50 человек, и на прилегающей территории рекомендовано обеспечить дистанцию между гражданами, включая работников торговых объектов, не менее 1,5 метра, в том числе с помощью специальной разметки и спецрежима допуска.

Помимо этого Забайкалье устанавливает санитарные кордоны на границе с другими регионами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкалье стало одним из первых российских регионов, где был выявлен подтверждённый случай коронавирусной инфекции. Оперативно помещённый в отдельный бокс инфекционной больницы в Чите гражданин Китая выздоровел в середине февраля 2020 года. С этого времени новых случаев COVID-19 не в регионе не обнаружено. А вот в соседней Иркутской области выявили уже троих заражённых коронавирусом.

Читайте также: Третий случай заражения COVID-19 подтверждён в Приангарье

Читайте также: Первый человек, излечившийся от коронавируса в России, желает всем здоровья