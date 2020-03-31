Москва, , 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью программе «Диалог», фрагмент которого показал телеканал «Россия-24».

Фальков отметил, что даже в условиях тяжелой экономической ситуации в вузах будут создаваться бюджетные места. На сегодняшний день их стало больше почти на 34 тыс.

Наблюдается экономический спад, но стратегия меняться не будет, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал каждый год увеличивать в вузах количество бюджетных мест. При этом приоритет следует отдавать вузам в регионах.

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