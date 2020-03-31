Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Еще два жителя Свердловской области заболели COVID-19. Об этом сообщается в сводке Роспотребнадзора.

Ранее было известно о 24 случаях заражения новым коронавирусом в регионе. Теперь это число возросло до 26.

В регионе действует режим карантина по COVID-19. Ограничения ввели свердловские власти 30 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Свердловской области просят соблюдать режим самоизоляции. В регионе обеспечена работа поставщиков и производств, в области хватает запасов продовольствия, заявлял губернатор региона Евгений Куйвашев.

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