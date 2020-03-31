Париж, , 09:03 — REGNUM Правительство Франции надеется в скором времени производить 480 000 масок в день для оснащения сотрудников компаний, которые продолжают ходить на работу, сообщает Le Figaro.

«В ближайшие дни правительство ожидает, что в стране будут производить ежедневно 480 000 масок при поддержке, в частности, текстильной промышленности», — заявила Аньез Панье-Рунашер, государственный секретарь при министре экономики Франции.

В отличие от масок FFP2, предназначенных главным образом для медицинского персонала, эти медицинские маски будут производиться для сотрудников компаний, которые вынуждены продолжать работать во время эпидемии коронавируса.

Что касается производства масок FFP2 то, согласно министерству экономики, власти Франции хотят «перейти от ежемесячного производства 15 млн масок к производству более чем 40 млн масок в апреле месяце».

Как сообщало ИА REGNUM, премия, обещанная президентом Франции, может быть удвоена для тех, кто не может работать удаленно.

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