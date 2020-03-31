Ульяновск, , 09:03 — REGNUM В Ульяновской области «тех, кому не хватает слов об ответственности перед собой и перед другими людьми», за нарушение карантинных мер будут штрафовать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредил губернатор Сергей Морозов в своём видеообращении.

Глава региона призвал жителей «быть ответственными и дисциплинированными», соблюдать «все меры предосторожности». Он напомнил, что после обращения премьер-министра Михаила Мишустина о принятии дополнительных мер безопасности «прорабатываем ужесточение мер».

«Как говорят врачи, в пользу России играют большие расстояние и меньшая плотность населения, а в минус — российская бесшабашность. И здесь я хочу отметить, что ульяновцы оказались на редкость дисциплинированными», — сказал Сергей Морозов, поблагодарив «всех, кто услышал нас и остался дома».

«Но не все оказались такими ответственными… Для тех, кому не хватает слов об ответственности перед собой и перед другими людьми, планируется ввести штрафы. За нарушение карантинных мер при первом случае обычные граждане заплатят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, при повторном — от 150 до 300 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц за первый раз — от 50 до 150 тыс. рублей, при повторном — до полумиллиона. Я считаю, что это правильная мера для тех, кто сейчас думает о собственных удовольствиях или о собственной выгоде», — уверен глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Москве введён режим самоизоляции для всех жителей, с 31 марта данная мера введена в десятках регионов, в том числе в Ульяновской области. Домашний карантин предполагает минимизацию выхода на улицу — только в магазины за продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки, для выноса мусора и выгула собак.