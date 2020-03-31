Ульяновск, 31 марта 2020, 09:03 — REGNUM В Ульяновской области «тех, кому не хватает слов об ответственности перед собой и перед другими людьми», за нарушение карантинных мер будут штрафовать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредил губернатор Сергей Морозов в своём видеообращении.
Глава региона призвал жителей «быть ответственными и дисциплинированными», соблюдать «все меры предосторожности». Он напомнил, что после обращения премьер-министра Михаила Мишустина о принятии дополнительных мер безопасности «прорабатываем ужесточение мер».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Москве введён режим самоизоляции для всех жителей, с 31 марта данная мера введена в десятках регионов, в том числе в Ульяновской области. Домашний карантин предполагает минимизацию выхода на улицу — только в магазины за продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки, для выноса мусора и выгула собак.