Спрингфилд, США, , 09:24 — REGNUM Штат Иллинойс запрашивал у федеральных властей США защитные респираторы, однако получил маски другого типа. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Джей Роберт Притцкер.

Он пояснил, что в Вашингтон была направлена заявка о респираторах N95. Однако федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) не считают их широкое ношение обязательным и полагают, что от заражения коронавирусом нового типа могут защитить хирургические маски.

Притцкер добавил, что в штате приступили к сортировке поступивших масок, и это хирургические маски, которые местные власти не просили. Он также пожаловался, что из Вашингтона в Иллинойс было направлено лишь небольшое количество защитных средств и оборудования, которые необходимы в условиях борьбы с коронавирусом.

В этом штате число выявленных случаев заражения превысило 5 тыс., 73 человека скончались от COVID-19.

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