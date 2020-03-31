Уфа, , 09:07 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии. Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, студент, приехавший из Франции заразил новым коронавирусом свою сестру.

Хабиров также сообщил, что сегодня выписывается из больницы первая заболевшая COVID-19, поскольку ей ничего не угрожает.

Другие инфицированные чувствуют себя удовлетворительно.

Глава Башкирии предупредил, что подходит время, когда количество зараженных может начать увеличиваться экспоненциально. Поэтому 31 марта с 20:00 вступает в силу указ главы Башкирии, в котором говорится о необходимости полной самоизоляции всех жителей региона.

По словам Хабирова, данная мера поможет избежать тяжёлых последствий.

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