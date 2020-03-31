Кампала, , 09:25 — REGNUM Скандально известному угандийскому пастору Августину Игу были предъявлены обвинения во введении в заблуждение прихожан. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, пастор, предположительно, сообщил прихожанам о том, что в Африке нет коронавируса. Сам священник, однако, отрицает обвинения, отмечают репортеры.

«Утверждая, что COVID-19 нет в Африке, он подрывает усилия правительства Уганды по борьбе с эпидемией и подвергает общественность серьезной опасности, так как это (слова Игу) может привести к ослаблению соблюдения руководящих принципов, касающихся контроля и предотвращения [коронавируса]», — заявил пресс-секретарь полиции Уганды Патрик Оньянго.

Пастору грозит тюремный срок до семи лет, добавил Оньянго.

Напомним, что в Уганде было выявлено 33 случая заражения коронавирусом.

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