Москва, , 09:02 — REGNUM Каждый третий житель России (34%) готов переплачивать за товар и продукты питания с маркировками «био», «эко», «органик». 60% опрошенных не готовы, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Считают, что эти продукты ничем не отличаются от обычных товаров 50% граждан. Уверены в том, что такая продукция в целом лучше обычной 20% респондентов. Ни разу не видели продукты питания с маркировкой «био», «эко», «органик» 13%.

При этом большинство опрошенных удовлетворены качеством продуктов питания — чаще жители России довольны качеством фруктов (70%), овощей (64%) и молочной продукции (64%), мясной продукцией (61%).

Опрос проведен в январе 2020 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России маркировка продуктов питания метками «эко», «био» и «фермерский» пока никак не регулируется.

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