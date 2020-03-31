Амстердам, , 09:02 — REGNUM Количество жертв от последствий коронавируса в Нидерландах 30 марта увеличилось на 93 человек. В общей сложности с начала вспышки в стране от последствий коронавируса скончалось 864 человек. Об этом на ежедневном брифинге сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Кроме того, 507 пациентов было госпитализировано в связи с вирусом COVID-19. Общее число госпитализаций таким образом составило 3.990 человек. При этом в RIVM отмечают снижение числа госпитализаций в провинции Северный Брабант, которая наиболее сильна затронута вспышкой вируса. В провинциях Южная Голландия, Северная Голландия, Гелдерланд и Утрехт, наоборот, наблюдается относительно большое число госпитализаций.

На 30 марта в реанимации находилось 1.053 пациентов. В 995 случаях речь шла о заражении коронавирусом, в остальных случаях заражение подозревается.

По мнению RIVM, число смертных случаев и число госпитализаций растут менее быстро, чем можно было бы ожидать в случае отсутствия антивирусных мер. Однако окончательный вывод об эффективности принимаемых мер можно будет сделать лишь через несколько дней.

Общее число заражений 30 марта увеличилось на 884 человек. В настоящий момент зарегистрировано 11.750 коронапациентов. Предполагается, что на самом деле заражений больше, поскольку в связи с нехваткой наборов проводится ограниченное тестирование на заражение вирусом.