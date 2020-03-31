Хабаровск, , 09:09 — REGNUM Две новые лаборатории, в которых можно будет провести тестирование на коронавирус, оборудуют в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Одну лабораторию развернут на базе противотуберкулезного диспансера, вторую на базе частного медцентра.

Услуга по тестированию будет платной. Стоимость составит порядка 500 рублей. При этом медики и Роспотребнадзор проводят и бесплатные тестирования граждан, но лишь тех, кто потенциально может являться источником инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье приостановили бесплатное тестирование всех желающих на коронавирус. По мнению медиков это не имеет смысла.