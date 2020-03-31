Владивосток, , 09:01 — REGNUM Во вторник, 31 марта, из инфекционного госпиталя краевой клинической больницы №2 выписан первый выздоровевший от коронавируса пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: COVID-19: в Приморье выявлен «подозрительный» житель

Из больницы была выписана девушка, которая ранее вернулась в Приморье из Мексики. У неё заболевание протекало в лёгкой форме.

«После 10 дней лечения оба её теста на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье предварительный диагноз коронавирусной инфекции диагностирован у пятого пациента. Новосибирской лаборатории «Вектор» ещё предстоит подтвердить или опровергнуть выводы приморских врачей.