Новосибирск, , 08:58 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 11.00 (время местное) сегодня, 31 марта, зарегистрировано девять пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб.

За сутки в больницу поступило три ребёнка с признаками ОРВИ, они были в Таиланде. Одного выписали домой. Всего в больнице сейчас находятся 18 детей, недавно вернувшихся в страну. Уточняется, что положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет.

В то же время в больницу госпитализировано 50 взрослых новосибирцев, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В их числе девять пациентов с коронавирусом. Отмечается, что у двух коронавирус больше не определяется. Сегодня, 31 марта, их выпишут.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно индексу самоизоляции «Яндекса» в Новосибирске на 10:00 (время местное) сегодня, 31 марта, большинство людей находились дома. Индекс города 3,3 балла.

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