Магас, , 08:57 — REGNUM В числе мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса в Ингушетии, стало сокращение количества полетов в республику до одного. С завтрашнего дня, 1 апреля, в республику будет выполняться лишь один рейс по направлению «Москва — Магас» и обратно. Об этом сообщил директор аэропорта в столице региона Магомед Цуров.

Напомним, ранее по решению Росавиации число авирейсов в Ингушетию было снижено до двух. Были сокращены два регулярных и чартерных рейса из Магаса в Москву.

На просьбу ряда жителей республики закрыть авиасообщение полностью Цуров ответил, что этого сделать нельзя, так как авиаперевозки необходимы для доставки в Ингушетию необходимых грузов и медикаментов.

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