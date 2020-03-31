Ташкент, , 08:56 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом, сообщили 31 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

С 15 по 31 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 158. Первым пациентом оказалась женщина, вернувшаяся в республику из Франции.

Напомним, 30 марта семеро жителей Узбекистана выздоровели и были отправлены на реабилитацию. С 30 марта по 20 апреля власти республики запретили использовать личный автотранспорт без специального разрешения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 149 случаев